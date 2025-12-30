السعودية تحذر الإمارات من تحريك قوات المجلس الانتقالي على حدودها الجنوبية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسفها لتصرفات الإمارات التي دفعت قوات “المجلس الانتقالي” الجنوبي في اليمن للقيام بتحركات عسكرية على حدود المملكة في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبرة ذلك تهديدًا للأمن الوطني السعودي واستقرار اليمن والمنطقة.

وشددت الرياض على ضرورة استجابة أبوظبي “لطلب اليمن بخروج قواتها خلال 24 ساعة”، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل البلاد، داعيةً إلى تغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار والحفاظ على العلاقات الثنائية.

وجددت السعودية دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، مؤكدة أن “معالجة القضية الجنوبية تكون عبر الحوار السياسي الشامل بمشاركة كافة الأطياف اليمنية، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي”.

المصدر: موقع الحدث