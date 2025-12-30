قالیباف: رد الشعب الإيراني على أي تهديد سيكون واسعًا وحاسمًا

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، “محمد باقر قالیباف”، اليوم الثلاثاء، أن رد “الشعب الإيراني على أي مغامرة أو تحرك عدائي سيكون واسع النطاق وحاسمًا، وغير متوقع”، مشددًا على أن “الجمهورية الإسلامية لن تكرر سياسات الماضي في الدفاع عن مصالحها وحماية نفسها”.

وأشار قالیباف، خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى بمناسبة الذكرى السنوية لملحمة “9 دي” (30 ديسمبر 2009)، إلى تضحيات الشعب الإيراني في حماية الثورة والوطن، داعيًا المسؤولين إلى “الاستجابة لمطالب المواطنين ومخاوفهم الاقتصادية، مع التركيز على رفع القدرة الشرائية وتحسين صنع القرار الاقتصادي”.

وحذر من محاولات استغلال أي احتجاج شعبي لإحداث فوضى، مؤكدًا “يقظة الشعب الإيراني وحرصه على أمن البلاد”.

من جهة أخرى، هنأ قالیباف العلماء الشباب والشعب الإيراني على النجاح في إطلاق ثلاثة أقمار صناعية وطنية: “ظفر 2″ و”بايا” و”كوثر”، مستقبلة أولى إشاراتها، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس قدرة إيران على التقدم التكنولوجي وتحقيق شعار “نحن نستطيع”.

المصدر: وكالة إرنا