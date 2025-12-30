علي شمخاني: أي عدوان على إيران سيُواجَه بردّ فوري يفوق التوقعات

أكد المستشار السياسي للإمام السيد علي الخامنئي الأدميرال “علي شمخاني” أن “القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية غير قابلة للاحتواء ولا تخضع لأي إذن أو تصريح”، محذرًا من أن “أي اعتداء على البلاد سيقابل بردّ فوري وشديد يتجاوز تصورات الخصوم”.

وقال شمخاني، في منشور عبر منصة «إكس» مساء الاثنين، إن “العقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم على تحديد بعض أنماط الرد مسبقًا، حتى قبل وصول التهديدات إلى مرحلة التنفيذ”، مشددًا على أن “قدرات بلاده الدفاعية تمثل ركيزة سيادية لا يمكن المساس بها”.

ويأتي موقف شمخاني عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أطلقها خلال استقباله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لوّح فيها بإمكانية استهداف المنشآت النووية الإيرانية مجددًا في حال أعادت طهران بناءها.

المصدر: وكالة إرنا