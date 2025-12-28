الأحد   
    بيئة

    لقاءان زراعيان في النبطية دعمًا لصمود المزارعين في أراضيهم

    في النبطية، لقائين زراعيين بهدف دعم صمود المزارعين في أراضيهم .

    تقرير : علي شبيب

    المصدر: موقع المنار

