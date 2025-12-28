الجيش اللبناني ينفي إجبار سوريين على عبور النهر ويؤكد تسهيل العودة الطوعية عبر المعابر الشرعية

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيانًا نفت فيه ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن قيام الجيش اللبناني بإجبار مواطنين سوريين على عبور مجرى نهر أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية من الحدود الشمالية بطريقة غير شرعية.

وأكدت القيادة أن الوحدات العسكرية لم تتدخل في المنطقة المعنية، لعدم تلقيها أي معلومات عن محاولات عبور غير قانونية في تلك النقطة، كما شددت على أنها لم تُجبر أي شخص على العودة عبر مجرى النهر. وأشارت إلى أن الجيش ينفّذ حاليًا عمليات بحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للغرق، بالتنسيق مع السلطات السورية.

وأضاف البيان أن الجيش اللبناني يسهّل عودة السوريين طوعًا إلى بلادهم عبر المعابر الحدودية الشرعية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم والتأكد من وصولهم إلى الجانب السوري بأمان، بالتعاون مع الجهات السورية المختصة.

المصدر: الوكالة الوطنية