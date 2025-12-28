لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة تاس، إن أوروبا بالذات باتت العقبة الرئيسية أمام تحقيق التسوية ونشر السلام في أوكرانيا.

وأشار لافروف إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يخفي خططه للاستعداد للحرب مع روسيا، ولذا بات واضحا أن بروكسل بالذات باتت العقبة الرئيسية أمام السلام.



وأضاف الوزير: “بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، أصبحت أوروبا والاتحاد الأوروبي العقبة الرئيسية أمام السلام. إنهم لا يخفون خططهم للاستعداد للحرب مع روسيا”.

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه قبل أيام قليلة، حاول الاتحاد الأوروبي “فرض قرار بنقل احتياطيات العملة الروسية المجمدة في بلجيكا إلى نظام زيلينسكي”، منوهاً بأن هذه المحاولات تكللت بالفشل.

في وقت سابق من هذا الشهر، اختتمت قمة في بروكسل حيث قرر خلالها الاتحاد الأوروبي مؤقتا التخلي عن مصادرة الأصول الروسية، واتخذ قرار بتقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو من ميزانيته الخاصة، وأفادت التقارير بأن هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك لن تشارك في ضمان القرض.

المصدر: وكالة تاس