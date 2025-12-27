الناخبون في ساحل العاج يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية

يتوجّه مواطنو ساحل العاج، السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، وذلك بعد نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الحسن وتارا، الذي يتولى السلطة منذ عام 2011، بأغلبية ساحقة.

وتضمّ الجمعية الوطنية، التي يُنتخب أعضاؤها البالغ عددهم 255 نائباً كل خمس سنوات، حالياً غالبية من نواب الحزب الحاكم.

وفي العاصمة الاقتصادية أبيدجان، فُتحت مراكز الاقتراع قرابة الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش، أي بعد ساعة من الموعد المحدد، وفي ظل هطول أمطار، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن تُغلق صناديق الاقتراع عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.

وكان الحسن وتارا قد انتُخب في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي لولاية رابعة، بعد حصوله على 89,77 في المئة من الأصوات، وسط نسبة مشاركة بلغت 50,10 في المئة، في انتخابات استُبعدت منها عدة شخصيات معارضة نددت بترشيحه.

وقاطع حزب الشعوب الإفريقية – ساحل العاج، الذي ينتمي إليه الرئيس السابق وزعيم المعارضة لوران غباغبو، الانتخابات التشريعية، بعد استبعاده من السباق الرئاسي على خلفية صدور إدانة قضائية بحقه.

كما فُصل نحو عشرين عضواً من الحزب من مناصبهم بعد اختيارهم الترشح كمستقلين.

في المقابل، يشارك الحزب الديموقراطي لساحل العاج، وهو حزب المعارضة الرئيسي، في الانتخابات بمرشحين اثنين، بعدما استُبعد مرشحه الرئاسي تيجان ثيام أيضاً بسبب قضايا متعلقة بالجنسية.

غير أن أحد هذين المرشحين، وهي النائبة والمتحدثة باسم الحزب سوميلا بريدومي، لا تزال محتجزة منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وتحاكم بتهم تتعلق بـ«أعمال إرهابية» و«التآمر ضد سلطة الدولة».

المصدر: أ.ف.ب.