حزب الله وجماهير المقاومة شيعوا الشهيد السعيد محمد ابراهيم علاء الدين

بالهُتافات والصّرخات المندّدة بالعدوان الاميركي الاسرائيلي على لبنان شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة مجدل سلم الجنوبية الشهيد السعيد الذي ارتقى فداء للبنان وشعبه المجاهد محمد ابراهيم علاء الدين “ابو علي مرتضى”، وذلك بمسيرة حاشدة شارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، وشخصيّات وفعّاليّات ولفيف من العلماء اضافة الى عوائل الشهداء ، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم. وبعد الصلاة على الجسد الطاهر بامامة رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين جاب موكب التشييع شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها حيث ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق الجهاد والشهادة.