السبت   
   27 12 2025   
   6 رجب 1447   
   بيروت 17:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    حزب الله وجماهير المقاومة شيعوا الشهيد السعيد محمد ابراهيم علاء الدين

      بالهُتافات والصّرخات المندّدة بالعدوان الاميركي الاسرائيلي على لبنان شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة مجدل سلم الجنوبية الشهيد السعيد الذي ارتقى فداء للبنان وشعبه المجاهد محمد ابراهيم علاء الدين “ابو علي مرتضى”، وذلك بمسيرة حاشدة شارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، وشخصيّات وفعّاليّات ولفيف من العلماء اضافة الى عوائل الشهداء ، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم. وبعد الصلاة على الجسد الطاهر بامامة رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين جاب موكب التشييع شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها حيث ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق الجهاد والشهادة.

      مواضيع ذات صلة

      النائب هاني قبيسي: الانقسام الداخلي هو الخطر الحقيقي الذي يضعف لبنان

      النائب هاني قبيسي: الانقسام الداخلي هو الخطر الحقيقي الذي يضعف لبنان

      عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان: بعض الجهات في لبنان تعمل على ترجمة «العنجهية الإسرائيلية» إلى امتيازات داخلية

      عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان: بعض الجهات في لبنان تعمل على ترجمة «العنجهية الإسرائيلية» إلى امتيازات داخلية

      النائب حسن عزّ الدين: نطالب الحكومة اللبنانية بالعودة الى أولوياتها الوطنية في اتفاق وقف اطلاق النار

      النائب حسن عزّ الدين: نطالب الحكومة اللبنانية بالعودة الى أولوياتها الوطنية في اتفاق وقف اطلاق النار