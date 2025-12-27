وزير الإعلام الصومالي: الاعتراف الصهيوني بأرض الصومال أجندة خفية لزعزعة الاستقرار

حذّر وزير الإعلام الصومالي “داود أويس” من أن اعتراف الكيان بما تُسمى “جمهورية أرض الصومال” يندرج ضمن أجندة خفية تستهدف تقويض وحدة وسيادة الصومال، مؤكدًا أن “الخطوة تمثل تدخلًا متعمدًا لزعزعة استقرار البلاد والمنطقة”.

وأكد أويس، في تصريحات من مقديشو، أن الحكومة الفدرالية ترفض الاعتراف الإسرائيلي رفضًأ قاطعًا، وتعدّه محاولة لفرض واقع سياسي جديد يخدم مصالح خارجية على حساب وحدة الأراضي الصومالية”.

ويأتي الموقف الصومالي عقب إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الاعتراف بالإقليم، في خطوة بررتها “تل أبيب” بتوسيع اتفاقات أبراهام، وهو ما اعتبرته مقديشو غطاءً سياسيًا لأهداف أمنية واستراتيجية غير معلنة.

وشدد الوزير على أن “هذه الخطوة قد تشجع الجماعات المسلحة على استغلال الوضع، وتفتح الباب أمام صراعات بالوكالة”، محذراً من “انعكاساتها على أمن القرن الأفريقي وخليج عدن والبحر الأحمر”.

وأشار أويس إلى تحرك دبلوماسي صومالي شمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، مؤكدًا أن “وحدة الصومال غير قابلة للتفاوض، وأن المساس بها يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي والدولي”.

المصدر: موقع الجزيرة