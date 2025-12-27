السبت   
    الإمام الخامنئي: الغزو الأميركي هُزم في المنطقة بإرادة وتضحيات شباب إيران الإسلامية

      أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن الغزو الأميركي العنيف وامتداده المخزي هُزم في هذه المنطقة بفضل مبادرة وشجاعة وتضحيات شباب إيران الإسلامية.

      وشدّد على أن الشعب الإيراني، عبر تسخير قدراته، ومتسلحًا بالإيمان والعمل الصالح، ومواجهًا قوى الفساد والظلم والاستبداد، تمكن من النهوض وإيصال نداء القيم الإسلامية إلى العالم بصوت أعلى من أي وقت مضى.

      ولفت إلى أن الحزن العميق على استشهاد عدد من العلماء والجنرالات ومجموعة من أبناء الشعب الإيراني لم يثنِ عزيمة شباب إيران الشجعان، ولن يثنيهم، مشيرًا إلى أن عائلات هؤلاء الشهداء أنفسهم في طليعة روّاد هذه الحركة.

      وأكد أن الأمر لا يتعلق بالقضية النووية أو ما شابهها، بل بمواجهة النظام الجائر وترسيخ الهيمنة في العالم المعاصر، والتحول نحو نظام إسلامي عادل على الصعيدين الوطني والدولي، مشددًا على أن هذه هي القضية العظيمة التي رفعت إيران الإسلامية رايتها من أجلها، وأثارت غضب الطغاة الفاسدين.

      وختم رسالته بالتأكيد أن للطلاب، ولا سيما في الخارج، دورًا أساسيًا في هذه المهمة، داعيًا إياهم إلى تسليم قلوبهم لله، وإدراك قدراتهم، وتوجيه الجمعيات نحو هذا الهدف.

      المصدر: وكالة مهر

