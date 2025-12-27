السعودية ترفض اعتراف الاحتلال بأرض الصومال

رفضت السعودية، مساء الجمعة، إعلان الاحتلال الإسرائيلي اعترافه بإقليم «أرض الصومال»، معتبرة “الخطوة تكريسًا لإجراءات أحادية انفصالية تنتهك القانون الدولي”، ومؤكدة “تمسكها بوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية”.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، “دعم المملكة الكامل للصومال ومؤسساته الشرعية، ورفضها القاطع لأي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية واستقرارها”.

وشددت الخارجية على “أن إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم «أرض الصومال» يمثل إجراءً أحاديًا يخالف قواعد الشرعية الدولية، ويقوّض جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق اعتراف «إسرائيل» رسميًا بـ«جمهورية أرض الصومال» كدولة مستقلة، وتوقيع إعلان مشترك مع رئيس الإقليم عبد الرحمن محمد عبد الله.

يُذكر أن إقليم «أرض الصومال» أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، من دون أن يحظى باعتراف دولي، فيما تؤكد الحكومة الصومالية أن الإقليم جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتعد أي تعامل خارجي معه مساسًا بالسيادة الوطنية ووحدة البلاد.

المصدر: وكالة الأناضول