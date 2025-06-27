دولي

فون دير لاين تقترح إنشاء تكتل تجاري أوروبي آسيوي لمنافسة بريكس

اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء تكتل تجاري أوروبي-آسيوي قائم على مبادئ التجارة الحرة والمعايير المعدلة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، ليكون منافسا غربيا لتكتل بريكس.

جاء ذلك في تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين: “قدمت في القمة فكرة جذابة ومثيرة للاهتمام، وهي أن دول اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، أي الدول الآسيوية، ترغب في تعاون منظم مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاتحاد الأوروبي يريد تعاونا منظما معها. يمكننا التفكير في بدء عملية إعادة هيكلة منظمة التجارة العالمية، مع فهم واضح لما يجب مراجعته فيها، ودون تكرار أخطاء الماضي. وذلك لإظهار أن التجارة الحرة بين عدد كبير من الدول ممكنة على أساس القواعد. لأن الاتحاد الأوروبي وCPTPP معا يشكلان قوة حقيقية”.

اتفاقية CPTPP كانت في الأصل مشروعا بريطانيا، وتضم الآن 12 دولة: المملكة المتحدة، أستراليا، كندا، نيوزيلندا، اليابان، تشيلي، ماليزيا، المكسيك، بيرو، سنغافورة، فيتنام وبروناي. وكانت الولايات المتحدة قد شاركت في صياغة الاتفاقية لكنها انسحبت منها لاحقا.

وقد أنشئ هذا التكتل في البداية ليكون بمثابة توازن أمام الصين، وفي إطار أوسع أمام بريكس، لكنه حتى الآن لم يحقق ديناميكية توازي ديناميكية بريكس. ومن اللافت أن هذا المشروع نوقش في قمة بحث فيها قادة الاتحاد الأوروبي أيضا احتمالات حرب تجارية مع الولايات المتحدة وفرض عقوبات جديدة على روسيا.

ويستند CPTPP إلى رؤية ليبرالية متطرفة لمبادئ التجارة الحرة والاستثمار الحر، والتي يعلن أنها مفيدة لجميع أعضاء التكتل، لكنها في الواقع تعزز نمو الاقتصادات الأقوى وتؤدي إلى تهميش الأضعف.

ويرى العديد من الخبراء الغربيين والآسيويين أن هذا المبدأ كان أساسا للعديد من الأنظمة الغربية ما بعد الاستعمارية ولا يزال يعمل حتى اليوم.

المصدر: وكالة تاس الروسية