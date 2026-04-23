إعلام العدو: أزمة ثقة في الشمال ومخاوف من تصاعد تهديد حزب الله

تتزايد مؤشرات القلق داخل كيان العدو، مع اعتراف إعلامه بتفاقم أزمة الثقة بين المستوطنين والمؤسسة العسكرية في المناطق الشمالية، في ظل تنامي قدرات المقاومة واستعدادها لأي مواجهة مقبلة.

وفي هذا السياق، أقرّ مراسل صحيفة “يديعوت أحرونوت” في الشمال بأن المستوطنين يدركون أن المقاومة الإسلامية تستفيد من الهدنة لتعزيز جهوزيتها، والدخول إلى أي جولة قتال جديدة بمزيد من القوة والتصميم، في مقابل محاولات جيش العدو التعتيم على حجم التهديد الحقيقي.

وأشار المراسل إلى أن حالة من فقدان الثقة تتعمّق يوماً بعد يوم، حيث يسود شعور بأن القيادة العسكرية تسعى إلى تضليل الرأي العام، ما دفع المستوطنين إلى السخرية من بيانات الناطق باسم جيش العدو، خصوصاً تلك التي تتحدث عن “اعتراضات خاطئة”، قبل أن يعود الجيش نفسه ليعترف بوقوع عمليات استهداف جديدة.

كما حذّر إعلام العدو من خطورة نقاط التماس بين قواته ومجاهدي المقاومة، مؤكداً أن هذه المناطق ستبقى ساحة مفتوحة لمحاولات الاستهداف المتكررة، في ظل امتلاك المقاومة أدوات فعالة ومؤثرة.

ولفت إلى أن من أبرز الهواجس التي تؤرق كيان العدو احتمال تنفيذ عمليات نوعية، وعلى رأسها خطف جنود، باعتبارها “ورقة ضاغطة” قادرة على إرباك المؤسسة العسكرية وإحداث صدمة في الداخل الإسرائيلي.

هذه الاعترافات تعكس بوضوح حجم المأزق الذي يعيشه كيان العدو، في ظل عجزه عن استعادة ثقة مستوطنيه، مقابل تصاعد حضور المقاومة وثبات معادلات الردع التي فرضتها في الميدان.

المصدر: يديعوت أحرنوت