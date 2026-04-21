    دولي

    رئيس المجلس الأوروبي يجري محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني وسط هدنة أمريكية إيرانية

      صرّح رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بأنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، وناقش جهود باكستان للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران في ظل الجولة المرتقبة من المحادثات بين البلدين في إسلام آباد.

      وقال كوستا “أعربتُ عن خالص امتناني لباكستان على جهودها الدؤوبة، وتمنياتي لها بالتوفيق في هذه المرحلة الحاسمة”.

      وأضاف، “يترقب العالم بشغف الاجتماع المقبل بين الولايات المتحدة وإيران، والذي من المقرر عقده في إسلام آباد في أقرب وقت ممكن”.

      وتابع، “نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل”.
      وفي 28 شباط / فبراير، نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل عدواناً وشنت غارات على أهداف في إيران.

      وفي 7 نيسان / أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، انتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة.

      وبينما لم يُعلن عن استئناف الأعمال العدائية، بدأت الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية، ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المحادثات.

      المصدر: وكالة سبوتنيك

      الجهود الباكستانية تتواصل وإجراءات أمنية في المنطقة الحمراء  

