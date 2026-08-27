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    دولي

    سلوفينيا تعرقل بيانا للاتحاد الأوروبي يدين الاستيطان الإسرائيلي

      عرقلت سلوفينيا إصدار الاتحاد الأوروبي بيانا يدين خطط “إسرائيل” لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

      وقالت وزارة الخارجية السلوفينية يوم الأربعاء، إنه “بعد إجراء مشاورات لم تؤيد سلوفينيا مشروع البيان لـ 27 دولة في الاتحاد الأوروبي”.

      واعتبرت أن هذا البيان “لن يفيد” الاتحاد الأوروبي.

      وجدير بالذكر أن حكومة سلوفينيا الجديدة برئاسة يانيز يانشا، التي صادق عليها البرلمان في 4 حزيران / يونيو الماضي، أعلنت أنها ستغير نهج سلوفينيا تجاه “إسرائيل”، وقد رفعت الحظر عن تصدير المنتجات العسكرية إلى “إسرائيل.”

      يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن خططها لبناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في معاليه أدوميم بمنطقة E1 في الضفة الغربية.

      المصدر: وكالة تاس الروسية

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