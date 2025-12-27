الولايات المتحدة | ترامب يحذر من أن زيلينسكي لا يملك أي شيء حتى أوافق أنا عليه

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي سيلتقيه اليوم الأحد لبحث مقترحات جديدة للسلام، من أن لا شيء مضمونًا حتى يعطي هو “موافقته”.

وقال ترامب لموقع بوليتيكو إنّ “الرئيس الأوكراني لا يملك أي شيء حتى أوافق أنا عليه”، مردفًا “لذا سنرى ما لديه”.

وأضاف الرئيس الأمريكي “اعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام معه، وستسير على ما يرام مع بوتين”، مشيرًا إلى أنه سيتحدث “قريبًا” إلى الرئيس الروسي.

وسيزور زيلينسكي فلوريدا، اليوم، للقاء ترامب في مقر إقامته في مارالاغو حيث يقضي عطلته.

ويسعى الرئيس الأوكراني لبحث قضية الأراضي العالقة في إطار المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من كشف زيلينسكي الخطة الأمريكية المعدلة لإنهاء النزاع، والتي تم تحديثها عقب محادثات مع أوكرانيا.

وانتقدت موسكو النسخة الجديدة للخطة، متهمة كييف بمحاولة نسف المفاوضات.

وتتضمن الخطة المعدلة تجميد خط المواجهة الحالي دون تقديم حل فوري لمطالب روسيا التي تشمل السيطرة على أراض تشكل أكثر من 19% من أوكرانيا.



بوشكوف يعلّق على تصريح لترامب بشأن مقترحات زيلينسكي

وفي سياق متصل قال عضو لجنة الدستور في مجلس الاتحاد الروسي الروسي أليكسي بوشكوف إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينوي السماح للأزمة الأوكرانية بالتطور دون مشاركته في المستقبل المنظور.

وكتب بوشكوف على قناته في تطبيق تلغرام: “من الواضح أن ترامب لا ينوي الابتعاد جانبا والسماح للأزمة الأوكرانية بالتطور دون تدخل منه. على الأقل ليس في المستقبل المنظور”.

وأشار السيناتور الروسي إلى أن ترامب مندمج بشدة في الأزمة الأوكرانية بحيث لا يمكنه ببساطة الانسحاب.

وأكد بوشكوف أن ترامب “حجز لنفسه” دورا محوريا في التسوية، وعليه أن يستكمل هذا الدور.

واختتم السيناتور حديثه بالقول: “الابتعاد عن العملية سيعني الفشل. ومن غير المرجح أن تسمح كبرياء ترامب بذلك”.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق، أن أي اقتراح من جانب رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي لتسوية الوضع في أوكرانيا، لا معنى له ولا قيمة “إذا لم ينل موافقتي”.

وقال ترامب في حديث نقلته صحيفة Politico: “ليس لديه أي شيء ولا يمكنه القيام بأي شيء حتى أوافق عليه أولا. لذلك سننتظر لنرى ما في جعبته بعد غد”.

المصدر: صحيفة بوليتيكو