فيضانات وأمواج عالية تضرب الساحل الجنوبي لفرنسا

تسببت الأحوال الجوية القاسية في فيضانات على الطرق الساحلية في جنوب فرنسا، خصوصًا في مقاطعة بيرينيه أورينتال على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث أدت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة إلى غمر الشوارع بالمياه وإغلاق بعض الطرق.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس أن المقاطعة، إلى جانب مدينة أود، كانت تحت تنبيه برتقالي بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة، كما أصدرت تحذيرًا أصفر بشأن خطر ارتفاع الأمواج على السواحل، مع احتمال وصولها إلى أربعة أمتار.

في سان سيبريان، على بُعد نحو 15 كيلومترًا من بيربينيان، كشفت الصور عن أمواج تجرف جزءًا من الشاطئ وتضرب الأشجار والمناطق السكنية، فيما أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى الساحل حفاظًا على السلامة.

وأشار مسؤول في المحافظة إلى أن مستوى الأنهار وصل إلى أعلى ارتفاع له بعد ظهر الجمعة، ومن المتوقع أن يبقى ثابتًا مع استمرار الأمطار حتى السبت، دون حدوث فيضانات خطيرة، مع التأكيد على ضرورة التزام الحيطة والحذر للسكان والمارة.

كما أُجلي شخصان من مخيم في سان نازير، على بُعد حوالي 10 كيلومترات من بيربينيان باتجاه الساحل، ضمن إجراءات الوقاية من الفيضانات.

وفي المقابل، اعتبر خبراء الأرصاد أن هطول الأمطار الأخير يمثل فرصة إيجابية لتجديد مستويات المياه الجوفية في المنطقة التي تعاني جفافًا مستمرًا، وسط توقعات بمواصلة الأحوال الجوية المتقلبة في الأيام القادمة.

المصدر: يونيوز