    الفاتيكان اقام قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس

      احتفل الفاتيكان بقداس عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس، بحضور الآلاف، إضافة إلى شخصيات دينية ودبلوماسية، في أجواء طغت عليها الدعوات إلى السلام. وترأس القداس البابا لاون الرابع عشر، الذي ألقى كلمة ركّز فيها على معاني الميلاد بوصفه رسالة محبة وتضامن بين البشر، داعيًا إلى نبذ الحروب والعنف، والعمل من أجل كرامة الإنسان، وأكد البابا أن ميلاد المسيح يذكّر العالم بأن النور أقوى من الظلام، وأن الرجاء يمكن أن يولد حتى في أحلك الظروف، مشددًا على مسؤولية المجتمع الدولي في حماية الأبرياء وتعزيز الحوار والتعايش.

