اللجنة المركزية لزيت الزيتون في النبطية طالبت بحماية القطاع

عقد اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان، اجتماعا في مدينة النبطية، بحضور رئيس اللقاء الوطني جهاد بلوق، المنسق جورج العيناتي، وأمين السر رياض حرب، إلى جانب الأعضاء: حسين إسماعيل، مصباح عبيد، عبد الحكيم الصرموط، علي تامر، إميل أبو سعد، محمد الأخرس، وعلي مقلد، دعمًا لصمود أبناء الجنوب، ولا سيّما مزارعي الزيتون في مواجهة العدوان الصهيوني، وتأكيًا على التمسك بالأرض والهوية الوطنية.

وألقى العيناتي كلمة شدد فيها على “رمزية شجرة الزيتون كجامع وطني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، باعتبارها إرثا حضاريا شكل عبر التاريخ أول دواء ومصباح وسلاح، قبل أن يشهد العالم اليوم انتشار الزيوت المغشوشة وما تسببه من أضرار صحية خطيرة”.

وأكد أن “عودة اللبنانيين إلى الأرض تمثل ضمانة للأمن الغذائي والسيادة الوطنية”، مشيدا ب”صمود أبناء الجنوب ومزارعيه في وجه الاعتداءات”، ومؤكدا أن “اقتلاع الأشجار وتدمير البيوت لن ينالا من إرادة شعب تعلم من زيتونه الصمود والتجدد”.

واعتبر المجتمعون في بيان، أن “صمود أبناء الجنوب وأشجار زيتونهم يشكل رمزا راسخا للتمسك بالأرض والهوية، ويكتب فصلا جديدا من تاريخ التحدي والانتصار”.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على جملة من القرارات والمطالب أبرزها: القضاء النهائي على غش وتزوير زيت الزيتون. عدم منح أي إجازات سماح لاستيراد زيت الزيتون أو حب الزيتون مطالبة مؤسسة “ليبنور” بتعديل المواصفات القياسية، ولا سيما توضيح مسمى الزيت المغشوش في البند 3-1-3، وبيان المواصفات الحقيقية للزيوت التجارية المعروضة في الأسواق بوضوح على العبوات. تحسين إنتاج الزيت الوطني وإدخال المكننة لخفض الكلفة وتعزيز القدرة التنافسية عالميا. إنشاء مراكز تعبئة موحدة لزيت الزيتون الوطني بإشراف لجنة من المزارعين. تحويل زراعة الزيتون إلى زراعة مدعومة أسوة بغيرها من الزراعات. التواصل والتنسيق مع وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة والبيئة والصحة، ومع مؤسسة ليبنور” ومصلحة حماية المستهلك. بالإضافة إلى إنشاء مجموعات مزارعين في مختلف المناطق والتنسيق المباشر مع الوزير المختص، تشجيع غرس الزيتون البلدي المحلي. دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن مسوقي الزيت المغشوش حفاظا على صحة المستهلك.

كما دعوا الى اعتبار البيان في “مثابة إخبار إلى إدارة التفتيش المركزي حول وجود موظفين فاسدين يعملون لمصلحة التجار والمزورين على حساب المستهلك والمزارع اللبناني”، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، لما يشكلونه من تهديد للأمنين الغذائي والصحي الوطني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام