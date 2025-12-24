اللواء ابراهيم رد على حملة ضده منسقة بين أبواق العدو واتباعه

اعتبر اللواء عباس ابراهيم في بيان، انه “عندما تهاجمنا أدوات وأبواق العدو مباشرة، أو أدواته في الداخل، فهو الدليل أنّنا في الموقع الصحيح، فاستهدافهم بحد ذاته وسام شرف”.

وقال “عندما تبدأ الهجمة عبر الأصيل بعدما أفلس الوكيل، ويتبعه أدواته في داخل الوطن، فإن ذلك لا يشكل اتهامًا ولا إساءة، بل الدليل على أنّنا في الموقع الوطني الصحيح، لا في موقع الارتهان والتواطؤ على أبناء وطننا. فالهجمة منسقة وموحدة بين أبواق العدو واتباعه، وهدفها واحد: تشويه واستهداف أمام الداخل والخارج على السواء.”

وأكد “ان كل هذه الفبركات والأكاذيب لا تستند إلى حقيقة ولا دليل، مما اضطرّهم إلى استعمال ما يدينهم بهدف ضرب الدولة ومؤسساتها وتشويه الأدوار، لأنها وطنية ووطنية بلا ارتهان.”

واشار الى “ان القانون واضح لجهة منح الجنسية، وأصحاب الحق بمنحها، ولا يعود لأي مؤسسة أو شخص بعينه. وكما أن أي لبناني له الحق بالحصول على جواز سفر، ما لم يكن في حقه ملاحقات قانونية وفقا للقانون اللبناني، وليس أي قانون آخر.”

اضاف ابراهيم “إن محاولة الزج باسمي أو بالمؤسسة التي تشرفت بإدارتها هي واحدة من مسار فشلهم الطويل بضرب المؤسسات السيادية التي تؤدي واجباتها الوطنية بما يحفظ كرامة وحقوق الوطن والمواطن.. المؤسسة التي حمت استقرار لبنان، وصانت سيادته، وأدارت الملفات بمنطق الدولة، لا الكيدية على أساس الانتماء أو العقيدة.”

وقال ابراهيم “عليه، أؤكد احتفاظي بكامل الحقوق القانونية في الداخل والخارج، دفاعا عن الحق والحقيقة، وعن كرامة الدولة ومؤسساتها. وللشهادة، فإنه حين تتوحد أبواق العدو وأدواته في الداخل، المعروف عنها وقوفها التاريخيّ والمستمر ضد مؤسسات الدولة، لا سيما العسكرية والأمنية منها، تصبح الحملة شهادة إضافية، فالحقيقة لا تُهزم، والوطن سيبقى عصيًا على كل افتراءاتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام