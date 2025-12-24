محكمة روسية في دونيتسك تحكم بالسجن 19 عامًا على كولومبي بتهمة القتال إلى جانب الجيش الأوكراني

قضت محكمة روسية، الأربعاء، بالسجن 19 عامًا بحق رجل كولومبي، بعد إدانته بالقتال في صفوف الجيش الأوكراني، وذلك في منطقة دونيتسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو.

وأفادت النيابة العامة الروسية، في بيان، بأن المحكمة العليا في منطقة دونيتسك أصدرت الحكم بحق أوسكار موريسيو بلانكو لوبيز، البالغ من العمر 42 عامًا، بعد إدانته بتهمة «الارتزاق».

وبحسب البيان، وصل بلانكو لوبيز إلى أوكرانيا في أيار/مايو 2024 للالتحاق بالجيش الأوكراني، قبل أن يقع في الأسر على يد عسكريين روس في كانون الأول/ديسمبر 2025.

ونشرت المحكمة مقطع فيديو يظهر فيه المتهم واقفًا خلف قضبان معدنية، أثناء تلاوة الحكم بحقه.

وتأتي هذه الإدانة في سياق سلسلة أحكام أصدرتها موسكو بحق مقاتلين أجانب أسرَتهم قواتها في شرق أوكرانيا، ووجّهت إليهم تهم الارتزاق. وكانت المحكمة نفسها قد حكمت، الأسبوع الماضي، بالسجن 13 عامًا على رجل بريطاني بتهمة القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

المصدر: أ.ف.ب.