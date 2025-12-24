بلجيكا تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد الكيان “الإسرائيلي” أمام محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن بلجيكا انضمت رسميًا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد العدو الإسرائيلي، متهمة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأكدت المحكمة أن بروكسل قدمت إعلانًا رسميًا للتدخل في القضية، لتلتحق بذلك بعدد من الدول التي سبق أن انضمت، مثل البرازيل وكولومبيا وإيرلندا والمكسيك وإسبانيا وتركيا، بينما سحبت نيكاراغوا طلب انضمامها بعد شهرين دون توضيح الأسباب.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت الدعوى في ديسمبر 2023، متهمة الكيان بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها لعام 1948، على خلفية الهجوم العسكري الذي شنه العدو الإسرائيلي على قطاع غزة بعد عملية السابع من أكتوبر 2023 التي قادتها حركة حماس.

وفي رد فعلها، رفض الكيان الإسرائيلي الاتهامات واعتبرتها بلا أساس، متهمة جنوب إفريقيا بالتصرف كوكيل لحركة حماس.

وتأتي خطوة بلجيكا ضمن موقف متزايد لدول أوروبية وعالمية تدعم فلسطين، حيث كانت بروكسل من بين الدول التي اعترفت بدولة فلسطينية مستقلة في سبتمبر الماضي، في وقت يعترف حوالي 80% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفلسطين.

المصدر: روسيا اليوم