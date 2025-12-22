الإثنين   
   22 12 2025   
   1 رجب 1447   
   بيروت 19:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    حملة تلقيح للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية في عكار

      باشرت مصلحة الزراعة في عكار تنفيذ حملة تلقيح شاملة للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، في إطار الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية الثروة الحيوانية والحدّ من انتشار الأمراض الوبائية التي تهدّد قطاع تربية المواشي.
      الحملة شملت عددًا من بلدات وقرى عكار، حيث قامت الفرق البيطرية المختصة بالكشف على القطعان وتلقيحها وفق البرنامج المعتمد من وزارة الزراعة، بالتعاون مع البلديات والمربين. وتأتي هذه الحملة في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة، وللحدّ من الخسائر التي قد يتسبّب بها انتشار الأمراض، وللحفاظ على مورد أساسي من موارد العيش في المناطق الريفية. كذلك تضمنت الحملة إقفال بازار حلبا كخطوة احترازية تهدف للحد من انتشار العدوى.

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قرار من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بمنع سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية كافة خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة

      قرار من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بمنع سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية كافة خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة

      بلدية لبايا تعتمد قطاف الصنوبر مورداً مالياً لدعم صندوقها البلدي

      بلدية لبايا تعتمد قطاف الصنوبر مورداً مالياً لدعم صندوقها البلدي

      عيد الميلاد يوحّد أبناء يارون في كنيسة مار جوارجيوس رغم آثار العدوان

      عيد الميلاد يوحّد أبناء يارون في كنيسة مار جوارجيوس رغم آثار العدوان