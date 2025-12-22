حملة تلقيح للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية في عكار

باشرت مصلحة الزراعة في عكار تنفيذ حملة تلقيح شاملة للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، في إطار الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية الثروة الحيوانية والحدّ من انتشار الأمراض الوبائية التي تهدّد قطاع تربية المواشي.

الحملة شملت عددًا من بلدات وقرى عكار، حيث قامت الفرق البيطرية المختصة بالكشف على القطعان وتلقيحها وفق البرنامج المعتمد من وزارة الزراعة، بالتعاون مع البلديات والمربين. وتأتي هذه الحملة في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة، وللحدّ من الخسائر التي قد يتسبّب بها انتشار الأمراض، وللحفاظ على مورد أساسي من موارد العيش في المناطق الريفية. كذلك تضمنت الحملة إقفال بازار حلبا كخطوة احترازية تهدف للحد من انتشار العدوى.