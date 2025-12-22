اقتحام جديد للأقصى بطقوس تلمودية تحت حماية الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في باحاته، بحماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في تصعيد جديد يستهدف المسجد ومكانته الدينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” بأن المستوطنين نفذوا ما يُعرف بـ”السجود الملحمي” (الانبطاح التلمودي الكامل)، تزامنًا مع اليوم الثامن والأخير لما يسمى بـ”عيد الأنوار اليهودي”.

وكان 917 مستوطنًا قد اقتحموا المسجد الأقصى، الأحد، خلال فترتي الصباح والمساء، فيما أقدمت سلطات الاحتلال على إبعاد أحد حراس المسجد، وهبي مكية، لمدة ستة أشهر، بحسب محافظة القدس.

ووفق معطيات المحافظة، شهد شهر نوفمبر الماضي اقتحام 4266 مستوطنًا للمسجد الأقصى، إضافة إلى دخول أكثر من 15 ألف سائح أجنبي، في ظل تصاعد الانتهاكات منذ تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي نهاية عام 2022، ومشاركة وزراء ونواب من الكنيست في الاقتحامات، رغم الاعتراضات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية.

المصدر: وكالة الأناضول