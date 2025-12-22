اغتيال جنرال روسي بتفجير سيارة مفخخة في موسكو

أعلنت السلطات الروسية مقتل جنرال في الجيش الروسي جراء تفجير استهدف سيارته في موسكو، في عملية وصفتها بأنها عمل اغتيال منظم.

وأفادت هيئة التحقيقات الفدرالية الروسية بأن القتيل هو رئيس مديرية التدريب العملياتي في هيئة الأركان العامة، الجنرال فانيل سارفاروف، مشيرة إلى أن العبوة الناسفة كانت مزروعة أسفل السيارة.

وقالت الهيئة إن المعطيات الأولية تشير إلى تورط الاستخبارات الأوكرانية في العملية، مؤكدة تشكيل لجنة تحقيق خاصة لكشف ملابسات التفجير.

وذكرت تقارير إعلامية روسية أن الانفجار الذي وقع صباح اليوم في الجزء الجنوبي من العاصمة أدى إلى تضرر عدد من المركبات، فيما أُصيب سائق السيارة بجروح خطيرة.

المصدر: سبوتنيك