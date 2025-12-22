كريات شمونة تتحوّل إلى دار مسنين

خرج عشرات المستوطنون، اليوم الاثنين، في مظاهرات بمستوطنة “كريات شمونة” شمالي فلسطين المحتلة، احتجاجًا على تأخر إعادة إعمار المدينة بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في أكتوبر 2023.

وكانت حكومة العدو قد وعدت بإعادة المستوطنين وإصلاح البنية التحتية، لكن مماطلتها حالت دون عودة أغلب السكان، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين العدو وحزب الله حيز التنفيذ في نوفمبر 2024.

وأغلق المتظاهرون طريقًا رئيسيًا في المستوطنة، مطالبين بتشريعات عاجلة للإسراع بإعادة الحياة الطبيعية، فيما حذرت إحدى قادة الاحتجاج، من أن 40% من المستوطنين لم يعودوا، محذّرة من أن “كريات شمونة” قد تتحول إلى “دار للمسنين” إذا لم تتخذ الحكومة خطوات عاجلة.

وتقع “كريات شمونة” على بعد 1.9 كم من الحدود اللبنانية، وقد تعرض سكانها للإخلاء أثناء الهجمات الصاروخية لـ “حزب الله”. وسبق أن شهدت المستوطات احتجاجات على تدهور الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك إغلاق الطريق السريع رقم 90.

ويأتي هذا في ظل عدوان إسرائيلي على لبنان خلف أكثر من 4 آلاف قتيل و17 ألف جريح، مع استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار واحتلال مناطق لبنانية.

المصدر: وكالة الأناضول