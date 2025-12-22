مستشار أوربان: قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا يطيل النزاع

اتهم بالاج أوربان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الهنغاري، الاتحاد الأوروبي بإطالة أمد النزاع في أوكرانيا عبر القرض الذي يعتزم تقديمه لكييف بقيمة 90 مليار يورو من ميزانيته الخاصة.

وأوضح بالاج، في منشور على منصة “إكس”، أن القرض لن يُسدد، وأن النتيجة ستكون خفض الميزانية وزيادة الديون على أوروبا، مؤكداً أن هذا القرار لا يمثل سياسة اقتصادية سليمة، بل تمويلاً لاستمرار الحرب. وأضاف أن السلطات الهنغارية لا تدعم فكرة القرض، وأرفق في منشوره مقالا من صحيفة “فيلت” الألمانية يناقش الموضوع.

ويأتي هذا بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي، التي قررت مؤقتاً التخلي عن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، ومنح أوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو من ميزانية الاتحاد، فيما أعلنت هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك أنها لن تشارك في ضمان القرض.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد حذر من أن أطفال وأحفاد من اتخذوا هذا القرار سيدفعون ثمن القرض، لأن أوكرانيا لن تعيد الأموال. من جهته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة مصادرة الأصول الروسية بأنها “نهب”، محذراً من أنها قد تؤدي إلى خسائر مباشرة تمس الأسس الجوهرية للنظام المالي العالمي.

المصدر: روسيا اليوم