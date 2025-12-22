إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص العدو قرب الجدار الفاصل في القدس

أصيب ثلاثة فلسطينيين مساء أمس الأحد برصاص جيش العدو الإسرائيلي أثناء محاولتهم اجتياز الجدار الفاصل في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة، وفق ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضحت الجمعية أن اثنين من الشبان أصيبا بالرصاص الحي خلال محاولتهما اجتياز الجدار، فيما أصيب شاب آخر يبلغ من العمر 42 عاما في الرجل بنفس الطريقة.

وتتكرر هذه الحوادث بشكل شبه يومي على امتداد الجدار الفاصل ومحيط القدس، حيث يحاول الفلسطينيون، ومعظمهم عمال، الوصول إلى أراضي الـ48 للعمل، في ظل منع العدو الإسرائيلي لهم من العودة إلى أماكن عملهم منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023.

ويحيط بمدينة القدس جدار عازل من الأسمنت والأسلاك الشائكة، يصل ارتفاعه إلى أكثر من ثمانية أمتار وطوله نحو 202 كيلومتر، وتقيمه حكومة العدو بزعم الأمن، بينما ترى الأمم المتحدة والفلسطينيون أنه جزء من مخطط لضم الأراضي الفلسطينية.

وتشير المعطيات الرسمية إلى استشهاد أكثر من 1102 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفا واعتقال أكثر من 21 ألفا في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي، فيما خلفت عمليات القصف على غزة نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح، أغلبهم أطفال ونساء، مع أضرار هائلة قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمارها بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: وكالة الأناضول