وول ستريت جورنال: انفجار “ستارشيب” يعرّض طائرات ركاب للخطر فوق الكاريبي

كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الاختبار الفاشل للمركبة الفضائية “ستارشيب” التابعة لشركة “سبيس إكس” في يناير الماضي عرض طائرات مدنية لخطر كبير فوق منطقة الكاريبي.

وأوضحت الوثائق أن الشركة لم تُبلغ إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية فوراً عن الانفجار عبر الخط الساخن الرسمي، رغم إلزام الوكالة شركات الإطلاق باستخدامه للإبلاغ السريع، ما أخر تحذير الطيارين وتوجيههم لتجنب منطقة الحطام.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاث طائرات كانت على متنها نحو 450 شخصاً تعرضت للخطر، فيما علم مراقبو الحركة الجوية في ميامي بالحادث أولاً عبر طيارين شاهدوا الحطام، بينما وصلت معلومات أخرى لموظفي الإدارة عبر محادثة داخلية.

وذكرت الوثائق أن مراقبي الحركة الجوية بذلوا جهوداً كبيرة لإبعاد الطائرات عن مناطق الحطام، إلا أن ذلك زاد من أعباء عملهم وخلق “خطر جسيم محتمل على السلامة”.

كما رصد الطيارون والركاب حطاماً مشتعلًا يتساقط من المركبة في السماء، وتعرضت طائرتان على الأقل لمقربة شديدة اضطر أحد المراقبين للتدخل لتجنب الاصطدام.

وبعد تحطم المركبة، شكلت إدارة الطيران الفيدرالية لجنة لمراجعة الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر الحطام الفضائي، لكنها توقفت عن المراجعة في أغسطس، مشيرة إلى تنفيذ معظم التوصيات والحاجة لمشورة خبراء إضافيين، بما في ذلك من خارج الولايات المتحدة.

يُذكر أن الإطلاق التجريبي السابع لـ”ستارشيب” من قاعدة تكساس انتهى بتفكيك سريع وغير مجدول للمركبة، في حين عاد معزز الصاروخ “سوبر هيفي” إلى منصة الإطلاق بنجاح. وصرح إيلون ماسك أن الانفجار نتج عن تسرب الأكسجين أو الوقود.

المصدر: روسيا اليوم