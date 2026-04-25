“وول ستريت جورنال”: غياب الخطاب الواضح يضعف ثقة الأميركيين بقرارات الحرب

انتقدت الكاتبة بيغي نونان، في مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، أسلوب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مخاطبة الرأي العام بشأن قرارات الحرب، معتبرة أن غياب “الخطاب التأسيسي” الواضح يضعف الثقة الشعبية ويزيد من الغموض حول الأهداف الاستراتيجية.

وأشارت نونان إلى أن اتخاذ قرار عسكري كبير يتطلب عرضاً متكاملاً يشرح الخلفيات التاريخية والأدلة وخطة التحرك، مستشهدة بنماذج تاريخية، أبرزها خطاب الرئيس جون كينيدي خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، الذي اتسم بالدقة والانضباط ووضوح التهديد والإجراءات، ما ساهم في حشد الدعم الداخلي.

كما استعرضت خطاب الرئيس رونالد ريغان خلال التدخل العسكري في غرينادا عام 1983، حيث حدّد الأهداف بوضوح، من حماية المواطنين الأميركيين إلى استعادة الاستقرار، مؤكداً محدودية العملية العسكرية.

في المقابل، رأت الكاتبة أن تصريحات ترامب غالباً ما تأتي بصورة ارتجالية وغير مكتملة، من دون تقديم رؤية استراتيجية شاملة أو تفسير منهجي، خصوصاً في ما يتعلق بالتوتر مع إيران، ما يترك الرأي العام في حالة ارتباك بشأن أسباب وتوقيت القرارات.

وختمت نونان بدعوة إلى استعادة “الجدية الخطابية” في القضايا المصيرية، مؤكدة أن وضوح الرسالة السياسية يشكل عاملاً أساسياً في كسب ثقة الجمهور وتعزيز فهمه للخيارات العسكرية.

المصدر: وول ستريت جورنال