الأحد   
   21 12 2025   
   30 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    اقتحامات واسعة لجيش الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية

      استشهد الشاب أحمد زيّود، في بلدة السَيلة الحارثية شمال الضفة الغربية، والفتى ريان أبو معلا، من بلدة قباطية، خلال اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني لمدينة جنين والبلدات المحيط بها.
      وأقدم جنود الاحتلال على إعدام الفتى ابو معلا باطلاق النار عليه من مسافة قريبة ومنعوا الطواقم الطبية من الوصول اليه وتركوه ينزف حتى استشهاده، وقاموا باحتجاز جثمانه.
      وشن جيش الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اقتحام للمنازل والتنكيل بأصحابها، واعتقال عددٍ من الشبان.

      من الضفة الغربية افادنا مراسلنا خالد الفقيه بالرسالة التالية:

      مواضيع ذات صلة

      إصابة شاب بالرصاص واعتقالات خلال اقتحامات للاحتلال بالضفة الغربية

      إصابة شاب بالرصاص واعتقالات خلال اقتحامات للاحتلال بالضفة الغربية

      اعتقالات واعتداءات صهيونية في الضفة الغربية

      اعتقالات واعتداءات صهيونية في الضفة الغربية

      الضفة الغربية: هدم البيوت وتهجير الفلسطينيين وسط تهديد لمصادر رزقهم

      الضفة الغربية: هدم البيوت وتهجير الفلسطينيين وسط تهديد لمصادر رزقهم