فلين: الاستخبارات الأميركية تتواطأ لإشعال حرب بين روسيا والناتو

مايكل فلين، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كشف في منشور له أن الاستخبارات الأميركية تدعم فكرة اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأشار فلين إلى أن الاتحاد الأوروبي، أي دول الناتو باستثناء الولايات المتحدة، يتوق إلى صراع مع روسيا، وأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية متواطئة مع جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 وأجهزة الاستخبارات الأوروبية الأخرى لتحقيق هذه الغاية. وأضاف أن هؤلاء الداعمين للحرب يسعون إلى صراع طويل بلا نهاية.

وأوضح فلين أن الولايات المتحدة متورطة منذ 20 عامًا في حروب أفغانستان والعراق، ما كلفها تريليونات الدولارات وأدى إلى تراجع كبير في مكانتها الدولية.

ودعا فلين الرئيس ترامب إلى التدخل في أوروبا الشرقية، مؤكدًا أن الشعب الأميركي لم يعد راغبًا في إنفاق الأموال لدعم ما وصفه بـ”ديكتاتور صغير يعتقل المعارضة وأعضاء برلمانه ووسائل الإعلام”، في إشارة ضمنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي