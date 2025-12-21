الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع ماكرون إذا توفرت الإرادة السياسية

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، مساء السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء حوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حال توفرت إرادة سياسية متبادلة لدى الطرفين، مؤكدًا أن موسكو تنظر بإيجابية إلى أي مسار حوار يقوم على الجدية والاحترام المتبادل.

وأوضح بيسكوف أن الموقف الروسي منفتح على التواصل، مشيرًا إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه تتطلب قرارًا سياسيًا واضحًا من الجانبين، وذلك تعليقًا على تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي في بروكسل عقب قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.

وكان ماكرون قد صرّح، صباح الجمعة، بأنه يرى فائدة في استئناف التواصل مع الرئيس الروسي، لافتًا إلى أن أطرافًا دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، عادت إلى فتح قنوات الحوار مع موسكو. واعتبر الرئيس الفرنسي أن الأوروبيين والأوكرانيين معنيون بإيجاد إطار عملي لإعادة الانخراط في النقاش حول الأزمة الأوكرانية، محذرًا من الاكتفاء بحوارات داخلية أوروبية دون تأثير فعلي.

وأشار ماكرون إلى أن المفاوضات الجارية مع روسيا تقتصر حاليًا على مستويات تفاوضية، معتبرًا أن هذا الواقع لا يشكل الصيغة المثلى لمعالجة النزاع، في ظل التحركات الأميركية المتسارعة على خط الوساطة.

وفي هذا السياق، تشهد مدينة ميامي الأميركية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، جولة جديدة من اللقاءات الدبلوماسية بمشاركة مفاوضين أوكرانيين وأوروبيين وأميركيين، بوساطة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وبمشاركة جاريد كوشنر.

كما يتواجد في ميامي الموفد الروسي كيريل ديميترييف، في مؤشر إضافي على الحراك الدبلوماسي المتصاعد، بالتزامن مع دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن إلى ممارسة مزيد من الضغوط على موسكو لإنهاء الحرب.

المصدر: روسيا اليوم