روسيا | الكرملين يؤكد الهدنة وتبادل الأسرى مع أوكرانيا بعد إعلان ترامب

أكدت روسيا هدنة بين التاسع والحادي عشر من أيار/مايو وتبادلا لعدد كبير من الأسرى مع أوكرانيا، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمرين في وقت سابق.

وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف للصحافيين “أؤكد قبول الجانب الروسي للمبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلقة بوقف إطلاق النار من أجل تبادل لأسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على هدنة لثلاثة أيام تبدأ، اليوم السبت، وتبادل ألف أسير من كل جانب.

ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن “الهدنة التي ستستمر أيام السبت والأحد والإثنين، يؤمل أن تكون بداية النهاية لحرب طويلة ودامية وشرسة”.

المصدر: وكالة يونيوز