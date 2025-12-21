الأحد   
   21 12 2025   
   30 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 04:04
    إخلاء مبنى محطة القطارات في شتوتغارت بألمانيا بعد العثور على أمتعة مشبوهة

      أفادت وسائل إعلام ألمانية بأنه تم إخلاء مبنى محطة القطارات الرئيسية في مدينة شتوتغارت بغرب ألمانيا مساء السبت بسبب العثور على أمتعة مشبوهة.

      وحسبما نقلت وكالة “د ب أ” عن مسؤول في الشرطة، تم نشر “قوة كبيرة” من الشرطة الفدرالية في المكان.

      ويشار إلى أن الحادث أسفر عن فرض قيود على حركة القطارات في المنطقة وتغيير مسار العديد منها.

      وعند الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي تم إعلان أن العملية ستستمر لعدة ساعات إضافية.

      وتشير وسائل الإعلام إلى أن الشرطة لم تؤكد رسميا صحة هذا الإعلان، ولكن لا يزال مجهولا كم من الوقت ستستغرق العملية الأمنية في المبنى.

      المصدر: روسيا اليوم

