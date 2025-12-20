وزارة الزراعة أطلقت حملة التلقيح لمكافحة مرض الحمى القلاعية في البقاع

أطلقت وزارة الزراعة اللبنانية، السبت، حملة تحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في منطقتي البقاع الغربي وبعلبك–الهرمل، وذلك في إطار استمرار جهود مكافحة مرض الحمى القلاعية والحدّ من انتشاره وحماية الثروة الحيوانية في لبنان.

وفي هذا السياق، تحدّث رئيس مصلحة الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة، الدكتور باسل البزال، فقال: «اليوم بدأنا حملة تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية الذي بدأ بالانتشار منذ فترة، واستطعنا من خلال الفحوصات تحديد الأنماط الجديدة لهذا المرض التي دخلت إلى لبنان. وللأسف، لم يكن لدينا لقاحات لهذه الأنماط الجديدة، وقد وصلتنا أول دفعة بجهود وزير الزراعة من دولة مصر كهبة». وأضاف: «اتخذنا كل الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال وانتشار المرض من مزرعة إلى أخرى، وهذا المرض لا ينتقل إلى الإنسان عبر تناول الحليب واللحوم».

ثم تحدّث رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري، الدكتور يحيى خطّار، فأكّد أنّ «هذا المرض لا ينتقل إلى الإنسان، والحملة التي نقوم بها اليوم تهدف إلى الحدّ من انتشار المرض والمحافظة على الثروة الحيوانية»، لافتًا إلى أنّ «مناطق مجاورة للبنان تعرّضت للمرض نفسه، مثل سوريا والأردن وتركيا والعراق».

وتابع خطّار: «من حسن الصدف أنّ وزير الزراعة هو من أصحاب الاختصاص، وهو يتابعنا لحظة بلحظة وحتى منتصف الليل، ويتابع أمور الوزارة ويبثّ فينا الحماسة، ونطمئن المزارعين بأننا نستطيع الخروج من هذه المعضلة».

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام