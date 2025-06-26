لبنان

غارات صهيونية تسفر عن شهيدين في برعشيت وبيت ليف

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المناطق الجنوبية، حيث نفذت صباح اليوم غارة استهدفت جرافة من نوع “بوبكات” على الطريق بين بلدتي برعشيت وشقرا، ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح بالغة، وقد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة لاحقًا استشهاده متأثرًا بإصاباته في المستشفى.

وافاد مراسل المنار انه “على بعد 1600 م من الخط الازرق و موقع العباد الاسرائيلي تسللت قوات العدو فجرا وفجرت احد المنازل في بلدة حولا وتركت لوحة تحريضية ضد صاحب المنزل الشهيد”.

وفي اعتداء آخر، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية على المدخل الغربي لبلدة بيت ليف – قضاء بنت جبيل، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح خطرة، قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقًا أيضًا في المستشفى، بحسب بيان صادر عن مركز الطوارئ التابع للوزارة.

وفي السياق الميداني نفسه، أطلق موقع الرادار الإسرائيلي رشقات رشاشة غزيرة باتجاه أطراف بلدة شبعا، في خرق جديد للسيادة اللبنانية، كما نفّذ جيش الاحتلال تفجيرًا محدودًا في محيط جبل بلاط من جهة الأراضي المحتلة، قبالة بلدتي مروحين وراميا في القطاع الأوسط.

المصدر: موقع المنار + مواقع