اتحاد بلديات بنت جبيل ينظّم ندوة زراعية في برعشيت

أقام اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، بالتعاون مع مركز أبا ذر الغفاري – دردغيا، ندوة زراعية بعنوان: الزراعات الشتوية وذلك في بلدة برعشيت، بمشاركة 50 مزارعًا من أبناء البلدة، ضمن سلسلة الأنشطة الهادفة إلى تنشيط القطاع الزراعي ومساندة المزارعين.

وسلّطت الندوة الضوء على أهمية الزراعات الشتوية ودورها في تعزيز الإنتاج المحلي، إلى جانب تشجيع المزارعين على الاستفادة من الموسم الشتوي وتوسيع المساحات المزروعة بالمحاصيل المناسبة.

وتخلّل النشاط توزيع 3000 شتلة من الخضراوات الشتوية، شملت الخس والملفوف والقرنبيط والبروكلي، على المزارعين المشاركين، في إطار المبادرات الرامية إلى تحفيز النشاط الزراعي وتعزيز استمراريته في البلدة.

المصدر: موقع المنار