تقارير مصورة | تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان وتفجيرات وقصف يطال عدداً من البلدات

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مع تصعيد ميداني يشمل التفجيرات والقصف المدفعي، فيما يواصل العدو عمليات التدمير العمراني والبيئي في بلدة زوطر الشرقية.

وفي المستجدات، نفّذ جيش الاحتلال تفجيرات في بلدات القنطرة وكونين وعيناثا ومركبا وطلوسة وعدشيت القصير والمنصوري. كما استهدف القصف المدفعي المنصوري وكفرشوبا وحداثا وبرعشيت وميفدون وزوطر الشرقية ووادي زبقين وبني حيان، إضافة إلى وادي السلوقي.

وفي المنصوري، تموضعت دبابة «ميركافا» في البياضة واستهدفت البلدة بعدد من القذائف. كذلك، شهدت أطراف الخيام تمشيطاً بالأسلحة الرشاشة، فيما ألقت مسيّرة معادية قنبلة صوتية على أطراف حلتا، وانفجرت مسيّرة عند أطراف ميفدون.

وتزامن ذلك مع إلقاء قذائف ضوئية بين شقرا ودوبيه، وتنفيذ عمليات تمشيط باتجاه وادي الحجير.

مراسلنا في الجنوب سامر الجاج علي.

المصدر: موقع المنار