بوتين يحذر من عواقب استخدام أوروبا للأصول الروسية المجمدة

حذّر الرئيسُ الروسيّ فلاديمير بوتين من عواقب وخيمة في حال أقدم الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصولِ الروسيّةِ المجمّدة لتمويل أوكرانيا واصفًا الخطوةَ بأنها سرقةٌ علنيّة ستُلحِق أضرارًا خطيرة بالثقة في الأنظمة المالية الأوروبية.

وخلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو، أكّد بوتين أن مسؤولية إحراز تقدّم نحو إنهاء الحرب تقع على الغرب وكييف، مشددًا على أن روسيا مستعدة للتفاوض والتوصل إلى حلٍّ سياسي، ونفى اتهامات المماطلة.

ميدانيًا، أعلن بوتين تحقيق تقدّم للقوات الروسية على عدة جبهات شرقي أوكرانيا، فيما اقتصاديًا أشار إلى نمو الناتج المحلي وانخفاض التضخم والبطالة.

المصدر: موقع المنار