السبت   
   20 12 2025   
   29 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    بوتين يحذر من عواقب استخدام أوروبا للأصول الروسية المجمدة

      حذّر الرئيسُ الروسيّ فلاديمير بوتين من عواقب وخيمة في حال أقدم الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصولِ الروسيّةِ المجمّدة لتمويل أوكرانيا واصفًا الخطوةَ بأنها سرقةٌ علنيّة ستُلحِق أضرارًا خطيرة بالثقة في الأنظمة المالية الأوروبية.

      وخلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو، أكّد بوتين أن مسؤولية إحراز تقدّم نحو إنهاء الحرب تقع على الغرب وكييف، مشددًا على أن روسيا مستعدة للتفاوض والتوصل إلى حلٍّ سياسي، ونفى اتهامات المماطلة.

      ميدانيًا، أعلن بوتين تحقيق تقدّم للقوات الروسية على عدة جبهات شرقي أوكرانيا، فيما اقتصاديًا أشار إلى نمو الناتج المحلي وانخفاض التضخم والبطالة.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      مسؤول روسي: قدمنا تنازلات لوقف الحرب مع أوكرانيا

      مسؤول روسي: قدمنا تنازلات لوقف الحرب مع أوكرانيا

      تطوّرات الأزمة الأوكرانية: بوتين يطالب باستعادة الأصول وأوروبا تقرّ قرضًا لكييف

      تطوّرات الأزمة الأوكرانية: بوتين يطالب باستعادة الأصول وأوروبا تقرّ قرضًا لكييف

      بوتين يُحذّر من استخدام الأصول الروسية: العواقب قد تكون وخيمة

      بوتين يُحذّر من استخدام الأصول الروسية: العواقب قد تكون وخيمة