تدهور صحي خطير يرافق إضراب سجناء “فلسطين أكشن”

تشهد السجون البريطانية إضرابًا مفتوحًا عن الطعام يخوضه عدد من السجناء المرتبطين بحركة “فلسطين أكشن”، وسط تحذيرات من تدهور خطير في أوضاعهم الصحية، بعد أن دخل اثنان منهم يومهما الـ48 من دون تناول الطعام، في ظل مطالب بوقف ما يصفونه بالقمع وسوء المعاملة وتوفير محاكمات عادلة.

وذكرت صحيفة “غارديان”، في مقال لسجين مضرب أن “المحتجزين يواجهون إجراءات عقابية مشددة، تشمل أوامر منع تواصل غير مبررة، والتضييق على الزيارات، وحرمانهم من أنشطة داخل السجن بسبب مواقفهم الداعمة لفلسطين”.

وطالب السجناء بإغلاق مصانع السلاح التي تزود العدو الإسرائيلي، ورفع الحظر عن حركة “فلسطين أكشن”، وإنهاء سوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز، إضافة إلى الإفراج عنهم بكفالة وتأمين محاكمات عادلة.

وفي موازاة ذلك، دعت “غارديانط في افتتاحية إلى مراجعة قرار حظر الحركة وتحسين ظروف الاحتجاز، محذرة من تكرار سيناريوهات تاريخية مأساوية لإضرابات الطعام في بريطانيا، في ظل تزايد الضغط الشعبي والبرلماني على الحكومة.

وأفادت تقارير بتدهور الوضع الصحي لعدد من المضربين، حيث نُقلت سجينة إلى المستشفى بعد انهيارها، فيما تجاوز آخرون الأربعين يومًا من دون طعام، وسط انتقادات رسمية لتأخر الحكومة في تقديم توضيحات بشأن القضية.

وأكدت الصحيفة أن استمرار تجاهل مطالب السجناء ينذر بمأساة إنسانية، داعية السلطات البريطانية إلى تحرك عاجل يحفظ الأرواح ويعالج جذور الأزمة.

المصدر: الغارديان