إذن قضائي يسمح بتزويد الكونغرس بوثائق حول محاولة اغتيال ترامب

أعلنت وزارة العدل الأميركية حصولها على إذن قضائي يتيح لها تزويد الكونغرس بوثائق جُمعت خلال تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) في محاولة اغتيال الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” وقعت خلال حملته الانتخابية الرئاسية العام الماضي في ولاية بنسلفانيا.

وأكدت الوزارة، في بيان، “التزامها بمبدأ الشفافية، وتطبيق القانون، وحماية الضحايا”، موضحة أن “الإفصاح عن الوثائق سيتم ضمن الأطر القانونية المعتمدة”.

وكان الهجوم وقع في 13 يوليو/تموز 2024 خلال تجمع انتخابي، وأسفر عن مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين بجروح خطرة، قبل أن يُقتل منفذ الهجوم برصاص قوات الأمن.

كما أشارت التحقيقات إلى حادثة منفصلة في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، حيث أُحبطت محاولة إطلاق نار في مضمار غولف بولاية فلوريدا، ويواجه المتهم في القضية عدة تهم جنائية، من بينها محاولة اغتيال مرشح رئاسي وحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني.

المصدر: الجزيرة نت