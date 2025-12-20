رئيس الجمهورية العراقية يؤكد أهمية الاحتفال بيوم الشهيد وتثبيت الديمقراطية

قال رئيس الجمهورية العراقية، عبد اللطيف رشيد، خلال الحفل التأبيني الرسمي بذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، إن الاحتفال بيوم الشهيد يهدف إلى تخليد التضحيات التي قدمها الشعب العراقي في سبيل الحرية والديمقراطية ومحاربة الدكتاتورية.

وأضاف أن العراق يستذكر باعتزاز الذكرى الأليمة لاستشهاد السيد محمد باقر الحكيم، الرمز الديني والوطني الكبير الذي ناضل ضد الدكتاتورية، مشددًا على أن البلاد تجاوزت المراحل الصعبة ووصلت إلى مرحلة الأمن والاستقرار، وأن ترسيخ العملية الديمقراطية يُعد واجبًا وطنيًا على الجميع.

المصدر: واع