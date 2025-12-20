مسؤول روسي: قدمنا تنازلات لوقف الحرب مع أوكرانيا

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي “ليونيد سلوتسكي” أن بلاده قدّمت تنازلات كبيرة من أجل إنهاء الحرب مع أوكرانيا، مؤكدًا “استعداد موسكو لمناقشة ملف الأراضي ضمن مسار تفاوضي لوقف القتال”.

وفي مقابلة صحفية، أوضح سلوتسكي أن روسيا لا تستطيع كشف جميع تفاصيل المبادرات المطروحة، مشيرًا إلى أن “الخطة الأميركية الأخيرة لإنهاء الحرب استندت إلى مقترحات روسية سابقة”.

وبيّن أن موسكو تشترط عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف عسكري، إضافة إلى تعديل القوانين الأوكرانية التي تصفها روسيا بأنها متأثرة بـ”الأفكار النازية”، محذرًا من أن “بلاده ستواصل ما تسميه الدفاع عن أمنها القومي في حال رفضت كييف هذه الشروط”.

وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “بلاده قدّمت تنازلات سياسية، لكنه توعّد بمواصلة العمليات العسكرية والسيطرة على مناطق إضافية في شرق أوكرانيا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية”.

وأشار بوتين إلى أن “القوات الروسية تواصل التقدم على مختلف محاور القتال، في وقت تتمسك فيه موسكو بمطالبها الإقليمية كشرط أساسي لإنهاء الحرب”، بينما اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن “الطروحات الأميركية بشأن تقسيم الأراضي غير عادلة”.

المصدر: موقع روسيا اليوم