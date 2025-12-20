السبت   
   20 12 2025   
   29 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 11:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    مسؤول روسي: قدمنا تنازلات لوقف الحرب مع أوكرانيا

      أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي “ليونيد سلوتسكي” أن بلاده قدّمت تنازلات كبيرة من أجل إنهاء الحرب مع أوكرانيا، مؤكدًا “استعداد موسكو لمناقشة ملف الأراضي ضمن مسار تفاوضي لوقف القتال”.

      وفي مقابلة صحفية، أوضح سلوتسكي أن روسيا لا تستطيع كشف جميع تفاصيل المبادرات المطروحة، مشيرًا إلى أن “الخطة الأميركية الأخيرة لإنهاء الحرب استندت إلى مقترحات روسية سابقة”.

      وبيّن أن موسكو تشترط عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف عسكري، إضافة إلى تعديل القوانين الأوكرانية التي تصفها روسيا بأنها متأثرة بـ”الأفكار النازية”، محذرًا من أن “بلاده ستواصل ما تسميه الدفاع عن أمنها القومي في حال رفضت كييف هذه الشروط”.

      وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “بلاده قدّمت تنازلات سياسية، لكنه توعّد بمواصلة العمليات العسكرية والسيطرة على مناطق إضافية في شرق أوكرانيا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية”.

      وأشار بوتين إلى أن “القوات الروسية تواصل التقدم على مختلف محاور القتال، في وقت تتمسك فيه موسكو بمطالبها الإقليمية كشرط أساسي لإنهاء الحرب”، بينما اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن “الطروحات الأميركية بشأن تقسيم الأراضي غير عادلة”.

      المصدر: موقع روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      صاروخ روسي يضرب أوديسا الأوكرانية وسط حديث عن تقدم سياسي

      صاروخ روسي يضرب أوديسا الأوكرانية وسط حديث عن تقدم سياسي

      تحرّك لترامب وسط حديث عن تسوية أوكرانيا

      تحرّك لترامب وسط حديث عن تسوية أوكرانيا

      تطوّرات الأزمة الأوكرانية: بوتين يطالب باستعادة الأصول وأوروبا تقرّ قرضًا لكييف

      تطوّرات الأزمة الأوكرانية: بوتين يطالب باستعادة الأصول وأوروبا تقرّ قرضًا لكييف