«ع قولتك ميسّرة» حين تتحوّل الرواية الصادقة إلى فعل مقاومة، والشيخ ضاهر للعدو الإسرائيلي: قد تقتل الجسد لكنك لن ‏تقتل العزيمة ولا الإرادة

في مدينة النبطية ومن منطقة جبل عامل الثانية أطلقت منصة خطوط فيلمها الجديد «ع قولتك ميسّرة» باحتفال أُقيم برعاية مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله الشيخ علي ضاهر، وبحضور شخصيات وفعاليات اجتماعية وإعلامية، إلى جانب عائلة الشهيد والأهالي.
استُهلّ الحفل بتلاوة من الذكر الحكيم، تلاها النشيدان اللبناني ونشيد حزب الله، قبل أن يُلقي مخرج الفيلم زين سباعي كلمة تناول فيها أهمية هذا العمل وأهدافه.
بعدها كانت كلمة راعي الحفل الشيخ علي ضاهر، الذي شدّد على أنّ فيلم «ع قولتك ميسّرة» يروي بعضًا من السيرة النورانية للشهيد محمد علي عباس إسماعيل، مستعرضًا محطات أساسية من حياته، ومقدّمًا تفاصيل حقيقية ونوعية من معركة أولي البأس، تكشف للمرة الأولى عن شجاعته، وبصيرته، وحضوره المؤثّر في ميادين المواجهة.
وأشار الشيخ ضاهر إلى أنّ هذا العمل يندرج في سياق المواجهة ضمن ما يُعرف بالحرب الناعمة، حيث تتقدّم معركة الوعي والرواية، مؤكدًا أنّ الكلمة الصادقة تبقى سلاحًا مقاومًا، وأنّ دماء الشهداء لا تصنع النصر في الميدان فحسب، بل تؤسّس لوعيٍ راسخ، وتحفظ ذاكرة الجنوب حيّة في وجه محاولات التزييف والنسيان.
وختم الشيخ ضاهر كلمته: إن هذا الفيلم ليس عملاً فنيا عابراً ولا لحظة عاطفية مؤقتة بل هو فعل وفاء ومحاولة من الاخوة في منصة خطوط لحفظ الذاكرة والتاريخ من النسيان فالعدو الذي مارس وحشيته وقتل بدم بارد لا يكتفي بالجريمة بل يسعى دائماً إلى طمس الذاكرة وتشويه المعنى ونقول للعدو إنك قد تقتل الجسد لكنك لن تقتل العزيمة ولا الإرادة.
ويُعدّ هذا الفيلم إضافة إلى مسار الإنتاجات الإعلامية الهادفة التي تسعى إلى تثبيت الحقيقة وتكريم تضحيات الشهداء.
المصدر: العلاقات الإعلامية