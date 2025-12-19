«ع قولتك ميسّرة» حين تتحوّل الرواية الصادقة إلى فعل مقاومة، والشيخ ضاهر للعدو الإسرائيلي: قد تقتل الجسد لكنك لن ‏تقتل العزيمة ولا الإرادة

في مدينة النبطية ومن منطقة جبل عامل الثانية أطلقت منصة خطوط فيلمها الجديد «ع قولتك ميسّرة» باحتفال أُقيم برعاية ‏مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله الشيخ علي ضاهر، وبحضور شخصيات وفعاليات اجتماعية وإعلامية، إلى ‏جانب عائلة الشهيد والأهالي.‏

استُهلّ الحفل بتلاوة من الذكر الحكيم، تلاها النشيدان اللبناني ونشيد حزب الله، قبل أن يُلقي مخرج الفيلم زين سباعي كلمة ‏تناول فيها أهمية هذا العمل وأهدافه.‏

بعدها كانت كلمة راعي الحفل الشيخ علي ضاهر، الذي شدّد على أنّ فيلم «ع قولتك ميسّرة» يروي بعضًا من السيرة ‏النورانية للشهيد محمد علي عباس إسماعيل، مستعرضًا محطات أساسية من حياته، ومقدّمًا تفاصيل حقيقية ونوعية من ‏معركة أولي البأس، تكشف للمرة الأولى عن شجاعته، وبصيرته، وحضوره المؤثّر في ميادين المواجهة.‏

وأشار الشيخ ضاهر إلى أنّ هذا العمل يندرج في سياق المواجهة ضمن ما يُعرف بالحرب الناعمة، حيث تتقدّم معركة الوعي ‏والرواية، مؤكدًا أنّ الكلمة الصادقة تبقى سلاحًا مقاومًا، وأنّ دماء الشهداء لا تصنع النصر في الميدان فحسب، بل تؤسّس ‏لوعيٍ راسخ، وتحفظ ذاكرة الجنوب حيّة في وجه محاولات التزييف والنسيان.‏

وختم الشيخ ضاهر كلمته: إن هذا الفيلم ليس عملاً فنيا عابراً ولا لحظة عاطفية مؤقتة بل هو فعل وفاء ومحاولة من الاخوة ‏في منصة خطوط لحفظ الذاكرة والتاريخ من النسيان فالعدو الذي مارس وحشيته وقتل بدم بارد لا يكتفي بالجريمة بل يسعى ‏دائماً إلى طمس الذاكرة وتشويه المعنى ونقول للعدو إنك قد تقتل الجسد لكنك لن تقتل العزيمة ولا الإرادة.‏

ويُعدّ هذا الفيلم إضافة إلى مسار الإنتاجات الإعلامية الهادفة التي تسعى إلى تثبيت الحقيقة وتكريم تضحيات الشهداء.‏

