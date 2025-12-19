المكتب العمالي في “حركة أمل”: نستنكر الجريمة الاسرائيلية التي استهدفت عمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ونطالب بإنصافهم

توقف بيان صادر عن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل “عند الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الإسرائيلي يوم الخميس الموافق 18 كانون الأول 2025، والتي استهدفت بشكل مباشر آلية تابعة لشركة “مراد” أثناء قيام العمال بواجبهم الوطني والإنساني في إصلاح الشبكة المتضررة في بلدة الطيبة الجنوبية”.

وأضاف البيان أن “هذا الاعتداء الذي أدّى إلى احتراق الآلية وإصابة عدد من العمال الأبطال من شركة مراد و والمهندس علي قدوح من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بجروح ، هو استهداف واضح لعمال مدنيين عزل يؤدون مهمة حيوية لتأمين المياه والتيار الكهربائي للمواطنين الصامدين”.

كما تابع “إننا في مكتب العمال نحيي شجاعة عمال مقدمي الخدمات وعمال مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي الذين يواجهون الموت في سبيل استمرارية المرفق العام، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى،

وقال إن “هؤلاء العمال الذين يبذلون الدماء في الميدان هم أنفسهم الذين طالما طالبنا بإنصافهم. إن تضحياتهم اليوم هي أكبر رد على كل من يعرقل استكمال تطبيق القانون رقم 287/2014 القاضي بتثبيت المياومين في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان”.

إلى ذلك، ذكّر البيان وزارة الطاقة والمياه بأن “الأمن الوظيفي” لهؤلاء العمال لا يقل أهمية عن أمنهم الجسدي، مشيراً إلى أن “استكمال تنفيذ قانون التثبيت هو أقل ما يمكن تقديمه كضمانة لهؤلاء الابطال”.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب العمالي في حركة أمل “تثمينه للخطوة الإيجابية والمقدّرة التي اتخذتها “شركة مراد”، ممثلةً بإدارتها الكريمة، من خلال التجاوب مع المطالب التي رفعها المكتب لتعديل وتحسين الرواتب والأجور الموظفين والعمال داخل الشركة”.

وقال إن “هذا الإنجاز جاء نتيجة سلسلة من اللقاءات والمساعي والاتصالات التي بذلها المكتب العمالي، إيماناً منه بضرورة إنصاف الموظفين والعمال الذين يشكلون العمود الفقري للإنتاج”.

وأعلن المكتب العمالي في الحركة أن “زيادة الرواتب والأجور سيبدأ العمل بها اعتباراً من الشهر الجاري، لتكون سنداً لهم في مواجهة الأعباء المعيشية.”

المصدر: موقع المنار