يوم صحي مجاني في مخيمات الشمال ومخيم الجليل

في أجواء الذكرى ال78 ليوم العودة، وعيد المقاومة والتحرير، ومعركة العصف المأكول، أقامت لجان العمل في المخيمات يوما صحيا مجانيا دعما لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد في مخيمات لبنان وللإخوة النازحين وذلك اليوم الجمعة 22-5-2026 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر في إختصاص الصحة العامة والأطفال،

وذلك في مخيم البداوي جمعية النداء الانساني- مركز البداوي الطبي،

ومخيم نهر البارد بجمعية النداء الانساني- حي صفوري

وفي مخيم الجليل بعلبك بمستوصف بلال بن رباح،

وقد بلغ عدد المرضى الذين تمت معاينتهم وتقديم الدواء المجاني لهم : 388 مريضاً .