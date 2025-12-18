وفد من حركة أمل يزور وزيرة التربية ويبحث ملفات تربوية

زار عضو لجنة التربية النيابية الدكتور أشرف بيضون، ورئيس المكتب التربوي الدكتور علي مشيك وزيرةََ التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، حيث جرى البحث في عددٍ من القضايا التربوية الهامة. وتناول اللقاء العديد من الملفات الحيوية التي تهمّ القطاع التربوي، أبرزها:

أولًا: تداول المجتمعون في ملف مطالب الروابط وتحركاتها لإنصاف الأساتذة والمعلمين والأساتذة الجامعيين، مع التأكيد على ضرورة السعي لإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تُحاكي الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وزيادة أجر الساعة للمتعاقدين.

ثانيًا: طرح ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، وضرورة احترام المعايير وعدم استبعاد أيٍّ من المستوفين للشروط. وقد أبدت معالي الوزيرة اهتمامها بهذا الملف والعمل على إقراره بأسرع وقت ممكن، بانتظار دراسة وموافقة وزارة المال على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة. كما أُثير موضوع اللجنة التي شُكِّلت لمراجعة مشروع القانون الرامي إلى وضع هيكلية للمديرية العامة للتعليم العالي.

ثالثًا: المطالبة بضرورة العمل على تأمين الأموال اللازمة لصناديق المدارس من مصادرها بأسرع وقت، إضافةً إلى تأمين المستحقات المالية للمعلمين المتعاقدين على حساب البلديات.

رابعًا: شدّد المجتمعون على أهمية تفعيل المركز التربوي للبحوث والإنماء وتطوير دور المعلمين، مع الحفاظ على استقلالية المركز، وضرورة تعيين مجلس الأخصائيين وملء الشواغر الموجودة فيه.

خامسًا: جرى البحث في متابعة وضع المبنى في مدرسة المربّي محمود أيوب الرسمية – الجناح، والسعي إلى ترميمه بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي ختام اللقاء، اتفق المجتمعون على متابعة التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة القطاع التربوي في لبنان.