البنك المركزي الروسي سيرفع دعاوى ضد بنوك أوروبية بسبب الأصول الروسية المجمّدة

اعلن البنك المركزي الروسي انه سيرفع دعاوى قضائية ضد بنوك أوروبية أمام محاكم روسية بسبب الأصول الروسية المجمّدة.

واكدت موسكو إن لجنة التعويضات عن أضرار حرب أوكرانيا لا تتمتع بأي قوة قانونية بالنسبة لموسكو.



وسيقرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة التي ستعقد يومي الخميس والجمعة ما إذا كانوا سيستخدمون الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا أم لا، وسط انقسام بين دول الاتحاد ومعارضة أميركية وتهديدات روسية برد فعل “قاسٍ”.

الأموال الروسية المجمدة يُحتفَظ بمعظمها لدى شركة يوروكلير وهي شركة أوراق مالية بلجيكية تتخذ من بروكسل مقراً لها، لتقديم قرض لأوكرانيا لتمويل احتياجات الحرب.