آخر الأخبار

سلوفينيا: البعض في الاتحاد الأوروبي خشي أن تتحول مصادرة الأصول الروسية إلى إعلان حرب

صرحت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون بأنه كانت لدى البعض في الاتحاد الأوروبي مخاوف من أن تكون مصادرة الأصول الروسية المجمدة بمثابة “إعلان حرب”.

وقالت الوزيرة في حديث لصحيفة “ديلو” السلوفينية، يوم السبت: “لدينا تقييمات بشأن ما يمكن أن تعني تلك الإجراءات بالنسبة لأصول سلوفينيا”، مشيرة إلى أن شركات سلوفينية مثل “كركا” للأدوية تعمل في روسيا.

وتابعت: “ولكن ذلك لم يكن العامل الحاسم. بل تغلب إدراك موقف بلجيكا ولم تكن لدينا كذلك ردود ضرورية على الخطوة الحساسة والصعبة التي كانت ستغلق نافذة المفاوضات الجارية حاليا مع موسكو”.

وأضافت أنه “كانت هناك في الأوساط الأوروبية مخاوف من أن ذلك قد يكون إعلان سافر للحرب على روسيا”.

يذكر أن الدول الأوروبية كانت تبحث إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة واستخدامها لدعم أوكرانيا، مثلما دعت إليه المفوضية الأوروبية، لكن قمة الاتحاد الأوروبي لم تتمكن هذا الشهر من الاتفاق على تلك الخطوة.

وكانت روسيا قد حذرت مرارا من أن أي مساس بأصولها سيعتبر “سرقة” وأن مثل هذه الخطوات لن تبقى دون رد.

المصدر: وكالة تاس الروسية